Михаил Ведерников поручил взять на особый контроль помощь ветеранам с бытовыми вопросами и лекарством

14:41, 28 февраля 2025, ПАИ

На особый контроль помощь ветеранам с бытовыми вопросами и лекарственным обеспечением поручил взять губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«За счёт средств муниципальных бюджетов будут проведены выплаты в размере пяти тысяч рублей для вдов участников и инвалидов войны, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. За счёт средств областного бюджета 20 тысяч рублей будут выплачены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда. Дети войны, проживающие в регионе и не имеющие оснований на меры соцподдержки, получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей», – отметил он.

При этом все выплаты должны быть проведены до 1 мая.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил взять на особый контроль обходы ветеранов, оказание помощи с бытовыми вопросами, лекарственное обеспечение.

Также в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне по поручению президента России Владимира Путина более 3,5 тысячи человек получат юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вручение должно быть проведено до 1 апреля, подчеркнул глава региона.