Ещё двух жительниц Печорского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы

15:57, 28 февраля 2025, ПАИ

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Печорском муниципальном округе вручили юбилейные медали бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, пишет газета «Печорская правда».

Председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко вручил медали Нине Михайловне Лосевой и Нине Петровне Игнатьевой.

Ветеранам также передали поздравительный адрес от главы Печорского округа Валерия Зайцева и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Юные друзья пограничников с учащимися Печорской средней общеобразовательной школы № 3 также поздравили сладкими подарками ветеранов с наступающим 8 Марта», – отметили в газете.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.