Как поддержать иммунитет весной, посоветовала врач из Пскова

16:42, 28 февраля 2025, ПАИ

Как поддержать иммунитет весной, посоветовала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Медик, в частности, порекомендовала заниматься спортом, но без фанатизма. «Не надо ставить рекорды. Достаточно обычных прогулок по 1,5–2–3 км в день. Плюс разнообразное питание, много воды и сон. Ни голодать, ни переедать не стоит», – отметила Анастасия Кирильчик.

Ранее специалист поделилась мнением о том, что есть только правильную еду – неправильно, так как организм должен иметь представление о разных продуктах. Воду врач посоветовала по-возможности пить из колодцев и скважин.