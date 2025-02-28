Как поддержать иммунитет весной, посоветовала врач из Пскова
Как поддержать иммунитет весной, посоветовала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Медик, в частности, порекомендовала заниматься спортом, но без фанатизма. «Не надо ставить рекорды. Достаточно обычных прогулок по 1,5–2–3 км в день. Плюс разнообразное питание, много воды и сон. Ни голодать, ни переедать не стоит», – отметила Анастасия Кирильчик.
Ранее специалист поделилась мнением о том, что есть только правильную еду – неправильно, так как организм должен иметь представление о разных продуктах. Воду врач посоветовала по-возможности пить из колодцев и скважин.
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