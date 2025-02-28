Товарищеский матч по футзалу объединил спортсменов из УФСИН Пскова и Великого Новгорода

21:00, 28 февраля 2025, ПАИ

В Великом Новгороде под руководством принимающей стороны состоялись двухдневные товарищеские матчи по футзалу между командами спортсменов УФСИН России по Псковской области и УФСИН России по Новгородской области. Встречи приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника УФСИН России по Новгородской области Александр Иванов поприветствовал гостей и отметил, что турнир – не просто спортивное событие, а ещё и возможность почтить память тех, кто отстоял нашу свободу и независимость. В свою очередь заместитель начальника псковского пенитенциарного ведомства Игорь Кучмук поблагодарил новгородцев за тёплый приём и подчеркнул, что независимо от исхода матча победит дружба, ведь основная цель – это не победа, а дань уважения защитникам Родины.

Также в турнире приняли участие председатели ветеранских организаций региональных УФСИН Нина Рябоконь и Владимир Михайлов.

В результате спортсмены УФСИН России по Псковской области оказались сильнее, лидировав по итогам обоих дней, но, как отметили участники и организаторы, главным стало укрепление дружеских связей между регионами и дань уважения героям Великой Отечественной войны.

«Мы очень благодарны нашим новгородским коллегам за организацию. Эта важная игра, особенно в преддверии 80-летия Великой Победы, позволяет нам почтить память героев и укрепить дух товарищества и спортивного соперничества между нашими коллективами», – сказал капитан команды УФСИН России по Псковской области Артём Лаврентьев.

В завершение товарищеской встречи все участники возложили венки и цветы к Вечному огню в мемориальнос комплексе «Вечный огонь славы» в Новгородском кремле.