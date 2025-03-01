Новые диапазоны потребления для расчёта стоимости электроэнергии установят в Псковской области

10:39, 01 марта 2025, ПАИ

Новые диапазоны потребления для расчёта стоимости электроэнергии установят в Псковской области. Они начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Проработали вопрос с повышенными платежами за электроснабжение. Это стало возможным после принятия постановления Правительства РФ от 20 февраля № 183. Комитет по тарифам и энергетике установит новые диапазоны потребления для расчёта стоимости электроэнергии. Они будут действовать с 1 января 2025 года», – отметил глава региона.

Для домов с электроотоплением в осенне-зимний период и для домов с электроплитами существенно повысили диапазоны, чтобы платежи были не такими высокими, объяснил губернатор.

«Квитанции за февраль придут ещё исходя из прежних диапазонов, но за март всем категориям потребителей, для которых установлены новые диапазоны, сделают перерасчёт начиная с 1 января 2025 года», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Чтобы подтвердить наличие электроотопления или электроплиты, теперь в «Псковэнергосбыт» можно подать не только техпаспорт на жилое помещение, но и технический план и проектную документацию. Тем, кто не успел оформить подтверждающие документы: если их предоставить в «Псковэнергосбыт» до 1 мая, платежи пересчитают с 1 января. Адреса указаны здесь.