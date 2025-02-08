Технический паспорт необходимо подать псковичам до 1 мая для перерасчета платежей за электроэнергию
Для перерасчета платежей за электроэнергию жителям региона нужно подать технический паспорт. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Всем, кому начислили платежи без учёта наличия электроотопления и электроплит (по повышенному диапазону), нужно подать технический паспорт в «Псковэнергосбыт» до 1 мая 2025 года», - сообщил глава региона.
Адреса указаны здесь.
При этом тем, кто это сделает в указанный срок, пересчитают платежи, начиная с 01.01.25 включительно.
Напомним, что наличие технического паспорта – обязательное условие для оформления тарифной группы на оплаты электричества для собственников домов, которые используют стационарные электроплиты и(или) электроотопители. Подробнее - смотрите в информационных карточках ПАИ.
Ранее губернатор Михаил Ведерников провёл совещание по ситуации с повышенными счетами за электроснабжение.
Технический паспорт необходимо подать псковичам до 1 мая для перерасчета платежей за электроэнергию
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