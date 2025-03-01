До -16 по ночам и усиление ветра: какую погоду ждать псковичам в марте
Стало известно, какая погода будет ждать псковичей в марте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Среднемесячная температура будет от -1,3 до 0. Это на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
В первую и вторую декаду месяца днём температура воздуха будет от 0 до -5 градусов. По ночам же она составит от -6 до -11 градусов с понижениями в отдельные ночи до -16 градусов.
Начало месяца будет более теплым. По ночам псковичам стоит ждать от -1 до -6 градусов, а днём – от -2 до +3 градусов.
В третьей же декаде синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов в начале декады и от 0 до -5 градусов – к концу декады. Днём в этот период будет от -1 до +4, иногда с повышениями до +5…+7 градусов к концу месяца.
В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
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