До -16 по ночам и усиление ветра: какую погоду ждать псковичам в марте

12:58, 01 марта 2025, ПАИ

Стало известно, какая погода будет ждать псковичей в марте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура будет от -1,3 до 0. Это на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В первую и вторую декаду месяца днём температура воздуха будет от 0 до -5 градусов. По ночам же она составит от -6 до -11 градусов с понижениями в отдельные ночи до -16 градусов.

Начало месяца будет более теплым. По ночам псковичам стоит ждать от -1 до -6 градусов, а днём – от -2 до +3 градусов.

В третьей же декаде синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов в начале декады и от 0 до -5 градусов – к концу декады. Днём в этот период будет от -1 до +4, иногда с повышениями до +5…+7 градусов к концу месяца.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.