Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -16 по ночам и усиление ветра: какую погоду ждать псковичам в марте

Стало известно, какая погода будет ждать псковичей в марте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Среднемесячная температура в Псковской области в марте будет от -1,3 до 0. Фото: ПАИ

Среднемесячная температура будет от -1,3 до 0. Это на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В первую и вторую декаду месяца днём температура воздуха будет от 0 до -5 градусов. По ночам же она составит от -6 до -11 градусов с понижениями в отдельные ночи до -16 градусов.

Начало месяца будет более теплым. По ночам псковичам стоит ждать от -1 до -6 градусов, а днём – от -2 до +3 градусов.

В третьей же декаде синоптики прогнозируют постепенное повышение температурного фона. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов в начале декады и от 0 до -5 градусов – к концу декады. Днём в этот период будет от -1 до +4, иногда с повышениями до +5…+7 градусов к концу месяца.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 марта 2025

225 человек трудится на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе
01 марта 2025

С компанией «Экогрупп» в Псковской области подписаны соглашения на обращение с ТКО на десять лет
01 марта 2025

95-летие отмечает газета «Псковская провинция»
01 марта 2025

До -16 по ночам и усиление ветра: какую погоду ждать псковичам в марте
01 марта 2025

Мать погибшего в 2000-м году псковского десантника Алексея Некрасова: Он совершил подвиг, потому что иначе не мог
01 марта 2025

Владимир Путин: Беспримерная отвага и мужество 6-й роты навечно останутся в героической летописи Родины
01 марта 2025

Память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол» в Черёхе
01 марта 2025

102-летие отмечает участник Великой Отечественной войны из Бежаницкого округа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...