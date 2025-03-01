Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе

18:01, 01 марта 2025, ПАИ

Памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева



Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева



Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева



Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева



Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева









Глава района рассказал о тех, кто получил медали. Мария Александровна Фишова работала в торговле 40 лет и была удостоена множества производственных наград, а Вера Никитьевна Гвоздева работала в колхозе, затем на швейном комбинате.

Михаил Ильич Егоров трудился главным энергетиком района. Он принимал участие в самых важных проектах и строил линию Новосокольники – Островки, подчеркнул глава района.

Лидия Александровна Кок же работала в должности заведующей складом в новосокольническом автохозяйстве, а Галина Григорьевна Иванова трудилась на радиозаводе и вносила вклад в развитие отечественной электроники, отметил Виталий Соловьёв.

«Эти истории – лишь малая часть того, что стоит за каждой наградой. Мы гордимся нашими ветеранами и будем продолжать традиции ради будущих поколений», – подчеркнул глава Новосокольнического района.