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Общество

Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе

Памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
    Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
  • Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
    Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
  • Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
    Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
  • Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
    Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
  • Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
    Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева

Глава района рассказал о тех, кто получил медали. Мария Александровна Фишова работала в торговле 40 лет и была удостоена множества производственных наград, а Вера Никитьевна Гвоздева работала в колхозе, затем на швейном комбинате.

Михаил Ильич Егоров трудился главным энергетиком района. Он принимал участие в самых важных проектах и строил линию Новосокольники – Островки, подчеркнул глава района.

Лидия Александровна Кок же работала в должности заведующей складом в новосокольническом автохозяйстве, а Галина Григорьевна Иванова трудилась на радиозаводе и вносила вклад в развитие отечественной электроники, отметил Виталий Соловьёв.

«Эти истории – лишь малая часть того, что стоит за каждой наградой. Мы гордимся нашими ветеранами и будем продолжать традиции ради будущих поколений», – подчеркнул глава Новосокольнического района.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.

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