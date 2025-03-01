Памятные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Новосокольническом районе
Памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручил ветеранам глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
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Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
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Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
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Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
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Фото: телеграм-канал Виталия Соловьева
Глава района рассказал о тех, кто получил медали. Мария Александровна Фишова работала в торговле 40 лет и была удостоена множества производственных наград, а Вера Никитьевна Гвоздева работала в колхозе, затем на швейном комбинате.
Михаил Ильич Егоров трудился главным энергетиком района. Он принимал участие в самых важных проектах и строил линию Новосокольники – Островки, подчеркнул глава района.
Лидия Александровна Кок же работала в должности заведующей складом в новосокольническом автохозяйстве, а Галина Григорьевна Иванова трудилась на радиозаводе и вносила вклад в развитие отечественной электроники, отметил Виталий Соловьёв.
«Эти истории – лишь малая часть того, что стоит за каждой наградой. Мы гордимся нашими ветеранами и будем продолжать традиции ради будущих поколений», – подчеркнул глава Новосокольнического района.
Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
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