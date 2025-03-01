Две премьеры фильмов о героях-участниках СВО в Псковской области планируют приурочить к 9 Мая

18:15, 01 марта 2025, ПАИ

Две премьеры фильмов о героях-участниках СВО в Псковской области планируют приурочить к 9 Мая. Об этом рассказала врио председателя комитета по культуре региона Илианна Петрова в рамках заседания оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В настоящее время завершается работа над фильмами о Героях России Денисе Дементьеве и Николае Васильеве. Премьера фильма о Павле Горбоконенко состоялась 20 февраля в Доме молодёжи. Две другие премьеры мы планируем приурочить к 9 Мая. И сегодня уже идёт работа над сценарием фильма об Игоре Суханове», – отметила Илианна Петрова.

Денис Дементьев – уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Он принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Получил смертельное ранение при выходе со своим подразделением из окружения. Награждён орденом Мужества, звание Героя России присвоено указом президента РФ посмертно.

Николай Васильев – Герой России, заместитель командира батальона по воздушно-десантной подготовке 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. Гвардии майор во время боя отдал подчинённым приказ о незамедлительном отходе, а сам остался прикрывать их. Несмотря на полученное ранение, Николай Васильев продолжил отвлекать на себя внимание противника, уничтожив трёх неонацистов.

Павел Горбоконенко – заместитель командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Грамотными и самоотверженными действиями офицер предотвратил попытку проведения провокации и прорыва через границу, но в бою получил смертельное ранение. Ценой своей жизни предотвратил нападение вражеской диверсионной группы на мирных жителей Белгородской области.

Игорь Суханов – командир разведывательной группы спецназначения, гвардии лейтенант. 4 июня 2023 года подразделению спецназа удалось отразить вражеский штурм села Новая Таволжанка в Белгородской области. Во время боя гвардии лейтенант Суханов был ранен. До самого конца он прикрывал своих подчинённых, пока не потерял сознание и не скончался от потери крови. За проявленные героизм, отвагу и мужество Игорь Суханов представлен к высшей государственной награде. Указом президента ему присвоено звание Героя России (посмертно).