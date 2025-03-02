Заведение по мотивам творчества Михаила Булгакова откроется в Пскове

12:04, 02 марта 2025, ПАИ

Бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова откроется в Пскове 7 марта, сообщили в соцсетях его владельцы. Новое заведение на Октябрьском проспекте, 20 получило название Blgkv Bar.

С понедельника, 3 марта, бар будет работать в тестовом режиме.



Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»







«7 и 8 марта приглашаем на официальное открытие», – обратились к псковичам в Blgkv Bar.



Напитки, которыми будут угощать в новом заведении, получили названия по мотивам самых известных произведений Булгакова. В частности, можно будет попробовать «Полёт Маргариты», «Профессора Персикова», «Доктора Борменталя», «Шарикова».

Слоган Blgkv Bar – «Аннушка уже разлила».