Заведение по мотивам творчества Михаила Булгакова откроется в Пскове
Бар по мотивам творчества писателя Михаила Булгакова откроется в Пскове 7 марта, сообщили в соцсетях его владельцы. Новое заведение на Октябрьском проспекте, 20 получило название Blgkv Bar.
С понедельника, 3 марта, бар будет работать в тестовом режиме.
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Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: Фото: группа «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте»
«7 и 8 марта приглашаем на официальное открытие», – обратились к псковичам в Blgkv Bar.
Напитки, которыми будут угощать в новом заведении, получили названия по мотивам самых известных произведений Булгакова. В частности, можно будет попробовать «Полёт Маргариты», «Профессора Персикова», «Доктора Борменталя», «Шарикова».
Слоган Blgkv Bar – «Аннушка уже разлила».
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