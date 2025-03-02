Куда сходить на Масленицу в Пскове и Изборске: ярмарка, сказки, блины и чай из аквариума

09:39, 02 марта 2025, ПАИ

2 марта масленичные гулянья пройдут в Пскове и Изборске. ПАИ рассказывает, как можно развлечься в последний день Масленицы.

C 12:00 до 15:00 большие масленичные гулянья «Коза идёт, весну на рогах несёт» пройдут в Псковском музее-заповеднике. В Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7) пришедших ожидает театрализованное интерактивное представление, главным персонажем которого будет Коза-дереза.

В программе также мастер-класс по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду», мастер-класс по изготовлению куклы козы из джута «Игрушки-стригушки», мини-экскурсия по русской избе «Кто в доме хозяин».

В 12:00 всех желающих приглашают на гулянья к усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4 в Пскове. Гостей ждут концерт, масленичные игры, мастер-классы ремесленников, хороводы и горячие блины.

В 13:00 праздник начнётся в Изборске. Откроется ярмарка ремесленников, начнутся мастер-классы. Гостей будут развлекать песнями и хороводами и угощать самоварным глинтвейном и чаем из аквариума. В 14:00 в доме купца Шведова на Печорской, 32 начнётся программа «Родная сказка». Здесь можно будет послушать настоящие псковские сказки и живое фольклорное пение, узнать о традициях празднования Масленицы в Псковской области и принять участие в деревенских играх.

Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы. Оно состоится в 16:00.