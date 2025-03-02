Устроители арт-маркета современного искусства Maslo в Пскове ищут участников

11:03, 02 марта 2025, ПАИ

​8 марта в Пскове в креативном пространстве Loft состоится второй арт-маркет современного искусства Maslo, сообщили ПАИ организаторы.

Пришедшие на арт-маркет смогут приобрести работы псковских художников и принять участие в дискуссиях и опен-токах об искусстве. Пространство украсят инсталляции и живая музыка.

В качестве цели проекта его вдохновительница Анна Маслякова определила желание «представить местных художников и их творчество, привлечь внимание к культурному наследию и поддержать местное искусство».

А сейчас устроители арт-маркета приглашают художников к участию и ищут авторские работы, которые «наполняют пространство чувством». Это могут быть картины, керамика, украшения, аксессуары, одежда. Для участия в маркете в качестве автора нужно заполнить специальную форму в группе «Maslo арт-маркет современного искусства» в соцсети «ВКонтакте».

​Арт-маркет будет работать с 12:00 до 21:00. Loft находится по адресу улица Спортивная, 1. Вход свободный.

Первый подобный арт-маркет прошёл в Пскове 8 февраля.