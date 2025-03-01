Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшего прошлым летом Илью Строчкова разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивается 82-летний Илья Строчков. Уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, 23 июня 2024 года пропал без вести. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Илья Строчков. Фото предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Мужчина ростом 170–175 сантиметров, нормального телосложения. У него короткие седые волосы. Пропавший был одет в синюю спортивную кофту с полосами трёх цветов – белой, синей, тёмно-синей и надписью FILA, чёрные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на чёрных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 марта 2025

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе
01 марта 2025

Труп мужчины обнаружили у обочины в Локнянском районе
01 марта 2025

Туристы в Невельском районе спасли заблудившуюся в лесу женщину

01 марта 2025

Несовершеннолетнего госпитализировали после ДТП в Пскове
28 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Порховском округе
28 февраля 2025

В центре Пскова найден утопленник
28 февраля 2025

Семь лет тюрьмы получил иностранец за попытку сбыта наркотиков в Пскове
28 февраля 2025

Путешествие по России закончилось для гдовича тюрьмой

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...