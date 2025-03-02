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Общество

В Псковской области открылся первый клуб для участников СВО и их семей

В Псковской области открылся первый клуб для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Клуб создан на базе островского кадрового центра «Работа России», обновлённого в рамках президентского нацпроекта в прошлом году. Островский кадровый центр стал первым в области, где начал работу такой клуб.

«Служба занятости эффективно решает проблемы женской и молодёжной занятости через клубные сообщества. Теперь специалисты будут работать с семьями участников СВО и с самими военнослужащими», – отметил губернатор.

В состав клуба вошли ветераны СВО, члены их семей, координаторы фонда «Защитники Отечества», работодатели и представители кадрового центра.

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