Одновременно 21 кадровый центр «Работа России» открыт в Псковской области по нацпроекту

21:44, 28 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области открылся 21 модернизированный кадровый центр «Работа России». Торжественное мероприятие состоялось 28 февраля в формате видеоконференции в Островском кадровом центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова отметила значимость модернизации центров: «Офисы, которые мы открываем сегодня, и услуги, которые мы предоставляем гражданам и работодателям, – это результат долгой и кропотливой работы. Опыт, накопленный за последние три года, позволил нам участвовать в проекте комплексной модернизации, пройти конкурсный отбор, получить поддержку на федеральном уровне и реализовать все наши идеи. Мы создали комфортные условия как для сотрудников, так и для посетителей кадровых центров. Теперь нам предстоит только совершенствовать процессы».

С важным событием жителей региона также поздравили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и глава района Дмитрий Быстров. Директор областного центра занятости Олеся Сергеева обратилась к участникам мероприятия из центра, который сегодня открылся в Дедовичах.

В рамках открытия прошла экскурсия и профориентационная игра «Кадры» для подростков. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей. Жители области получили доступ к широкому спектру услуг: помощи в выборе профессии, подбора вакансий, подготовки к собеседованиям.

Островский кадровый центр стал первым в области, где начал работать клуб участников СВО и членов их семей. В рамках открытия состоялось первое заседание клуба в формате круглого стола на тему «Трудоустройство и адаптация участников СВО и членов их семей». В состав клуба вошли ветераны спецоперации и их близкие, координаторы фонда «Защитники Отечества», работодатели и представители кадрового центра. Клуб будет заниматься решением актуальных вопросов, помогать в адаптации и трудоустройстве. Ветеран спецоперации, присутствовавший на первой встрече, уже получил от местного работодателя предложение работы.

Отметим, модернизация кадровой службы – это важный шаг в развитии системы занятости. Она включает в себя помощь в выборе профессии и поиске работы, подбор подходящих предложений для соискателей, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию, переобучение и повышение квалификации, профориентацию для школьников и студентов, организацию ярмарок вакансий.

Модернизация кадровых центров стала возможной благодаря реализации национального проекта «Демография», который завершился в 2024 году. С 2025 года эта инициатива будет продолжена в рамках нового национального проекта «Кадры». В рамках обновления была улучшена материально-техническая база всех кадровых центров, закуплено новое оборудование и программное обеспечение, а сотрудники прошли дополнительное обучение для повышения квалификации.