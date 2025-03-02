Новые лимиты налоговых вычетов назвали россиянам

08:57, 03 марта 2025, ПАИ

Лимиты и правила предоставления налоговых вычетов для россиян изменяются с 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

В частности, с этого года увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету. Его лимит остаётся прежним, два миллиона рублей, однако размер возврата увеличится при разных ставках.

Раньше налог к возврату рассчитывали из единой ставки 13%, следовательно, максимум можно было получить 260 тысяч рублей. Теперь же сумма зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ, пояснил Сергей Гаврилов.

Согласно его словам, лица с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему имеют возможность вернуть максимум 260 000 рублей. В то же время, те, кто облагается налогом по ставке 22%, смогут получить возврат в размере 440 000 рублей.