Новые лимиты налоговых вычетов назвали россиянам
Лимиты и правила предоставления налоговых вычетов для россиян изменяются с 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
В частности, с этого года увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету. Его лимит остаётся прежним, два миллиона рублей, однако размер возврата увеличится при разных ставках.
Раньше налог к возврату рассчитывали из единой ставки 13%, следовательно, максимум можно было получить 260 тысяч рублей. Теперь же сумма зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ, пояснил Сергей Гаврилов.
Согласно его словам, лица с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему имеют возможность вернуть максимум 260 000 рублей. В то же время, те, кто облагается налогом по ставке 22%, смогут получить возврат в размере 440 000 рублей.
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