День открытых дверей пройдёт в филиале ПсковГУ в Великих Луках

12:03, 03 марта 2025, ПАИ

19 марта в 14:00 в филиале ПсковГУ в Великих Луках пройдёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится по адресу: Новослободская набережная, 24.

На встрече будущие абитуриенты и их родители узнают о перспективах и преимуществах поступления в филиал, о программах среднего специального и высшего образования, а также правилах приема этого года.

Справки по телефону 8 (8115) 36-89-80.