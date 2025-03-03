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Общество

День открытых дверей пройдёт в филиале ПсковГУ в Великих Луках

19 марта в 14:00 в филиале ПсковГУ в Великих Луках пройдёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоится по адресу: Новослободская набережная, 24.

На встрече будущие абитуриенты и их родители узнают о перспективах и преимуществах поступления в филиал, о программах среднего специального и высшего образования, а также правилах приема этого года.

Справки по телефону 8 (8115) 36-89-80.

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