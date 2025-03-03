Сети газораспределения в деревнях Загорицы и Селище Псковского района планируют ввести в эксплуатацию в марте

12:16, 03 марта 2025, ПАИ

Ввод в эксплуатацию сети газораспределения в деревнях Загорицы и Селище Псковского района планируется в марте, сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего с начала года газ в рамках программы социальной догазификации в населённых пунктах Родина, Голубово, Покрутище Псковского района запустили 58 раз.

На сегодняшний день из чуть более трёх тысяч заключенных договоров исполнены до границ земельных участков, включая нулевые врезки, в отношении 2445 домовладений, отметила Наталья Фёдорова.

В строительно-монтажных работах на территории Псковского района задействованы девять подрядных организаций. За весь период программы догазификации выполнено 945 пусков газа, ещё 184 домовладения готовы к пуску голубого топлива.

С начала действия программы догазификации компания «Газпром газораспределение Псков», а также подрядные организации построили в муниципалитете более 182 км распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.