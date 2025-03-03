Первый аист вернулся в Псковскую область из тёплых краёв

16:29, 03 марта 2025, ПАИ

Первый аист вернулся в Псковскую область из тёплых краёв. 2 марта птица прилетела в деревню Сутоки Себежского района, сообщает газета «Призыв».

«Прилетел аист и сел на рядом стоящую сосну. Он и сегодня там. Подкинула ему рыбки, может, поест. Пока ещё ему в наших краях холодно и голодно. Рано он прилетел на родину, но мы ему очень рады. Значит, скоро тепло и весна по-настоящему начнётся», – сказала руководитель местного клуба Нина Суздалева.

Для возвращения аистов ещё действительно слишком рано. Обычно псковские аисты возвращаются домой с зимовки во второй половине марта, когда на оттаивающей земле появляется корм для них. Например, в 2021 году первый аист прилетел в регион только 25 марта, в 2023-м – 17 марта.