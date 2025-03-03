Александр Гуцан: Поисковое движение является важнейшим инструментом в формировании патриотического сознания молодых людей

19:22, 03 марта 2025, ПАИ

Слёт поисковых отрядов СЗФО завершился в Республике Коми. В числе около 200 участников на слёте присутствовала и делегация Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Обращаясь к участникам слёта, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что поисковое движение занимает особое место в жизни общества и является важнейшим инструментом в формировании патриотического сознания молодых людей.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что работа поисковых движений сегодня имеет огромное значение для государства, общества и, самое главное, для воспитания подрастающего поколения. Вы выполняете важнейшую задачу – восстанавливаете из забвения имена и судьбы погибших бойцов. Несмотря на прошедшие десятилетия, работа по увековечиванию памяти павших воинов ещё не завершена, предстоит сделать ещё очень многое. Именно поэтому так важно, чтобы в поисковое движение приходили новые поколения патриотов. Ваше честное и бескорыстное служение выбранному делу позволит сохранить нашу общую историческую память, без которой невозможны ни преемственность поколений, ни чувство любви к Родине, к своему Отечеству. Я желаю вам успехов и удачи в вашей сложной, но столь необходимой для нашей страны работе», – отметил Александр Гуцан.

В рамках слёта прошли деловые сессии и практические занятия. Депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева рассказала о важности работы поисковиков в сохранении исторической памяти и о необходимости просвещения молодёжи. Она напомнила о публикациях в интернете как о форме увековечения памяти защитников и уделила внимание сохранению семейной памяти о фронтовиках и тружениках тыла.

На сессии «Семейная память» обсудили сохранение исторической памяти, отметив, что поколение участников и свидетелей Великой Отечественной войны уходит, но в их семьях хранятся документы и реликвии.

Руководитель направления военно-исторических проектов Поискового движения России Алексей Бормотов рассказал о федеральном проекте «Без срока давности», включающем поисковые работы на местах трагедии мирного населения и просветительские мероприятия. Викторина помогла проверить знание событий Великой Отечественной войны.

«Мы выражаем огромную благодарность комитету по молодёжной политике Псковской области, а также Центру молодёжи и общественных инициатив за возможность принять участие в первом слёте поисковых отрядов Северо-Западного федерального округа. Приобретённый опыт, несомненно, пригодится нам для привлечения молодёжи в наше поисковое движение Псковской области», – поделились участники делегации Псковской области Елизавета Стрелкова, Юлия Железко и Юлия Егорова.