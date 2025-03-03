Более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в 2025 году

20:57, 03 марта 2025, ПАИ

Более 230 млн рублей выделят на благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщила врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева на совещании по реализации нового цикла национальных проектов.

«Лимитами предусмотрены 163 миллиона рублей на общественные и дворовые территории, ставшие победителями прошлогоднего рейтингового голосования, и 71 миллион – это всероссийский конкурс лучших проектов», – отметила она.

На сегодняшний день конкурсные процедуры проводятся в девяти муниципальных образованиях на 46 миллионов рублей, или 28 %. В двух муниципальных образованиях подготовлена документация. В ближайшие дни будут объявлены процедуры на 5,5 миллиона рублей, добавила Ксения Григорьева.