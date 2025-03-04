4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением

07:30, 04 марта 2025, ПАИ

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, сообщает calend.ru. 30-40 лет назад проблема ожирения являлась темой обсуждения отдельных людей, заботящихся о здоровом образе жизни и ведущих его, а также врачей-диетологов, то сегодня ожирение и рост числа людей с избыточным весом превратились в одну из серьёзных угроз для здоровья человечества, которую ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве — значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения среди детей и подростков увеличился почти в три раза и почти в пять раз, затрагивая людей всех возрастов из всех социальных групп как в развитых, так и в развивающихся странах. А к 2030 году, по прогнозам ВОЗ, до 41% всего населения будут иметь избыточный вес.

Ожирение — это хроническое сложное заболевание, характеризующееся чрезмерным отложением жира, которое может нанести вред здоровью. Это преимущественно одно из последствий нарушения здорового образа жизни человека, приводящее к дальнейшим осложнениям и становящееся причиной других серьёзных заболеваний.

ВОЗ ещё в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствия ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Само по себе ожирение несёт с собой целый спектр проблем для человека. Во-первых, избыточный вес приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, так как нагрузка на суставы и кости становится повышенной или даже чрезмерной. Во-вторых, избыточный вес сказывается и на интенсивности здоровой физической активности, которая снижается. В-третьих, накопление в организме жиров, наряду со снижением физической активности, приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабета.

Помимо физических проблем, ожирение приносит ещё и проблемы психологического характера, связанные с развитием множества комплексов, что негативно сказывается на нервной системе человека.

Основной причиной ожирения становится неправильный образ жизни, который выражается в малоподвижности, неправильном питании и нахождении в условиях постоянной стрессовой ситуации.