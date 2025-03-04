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Общество

В Псковской области проверили, как в школах соблюдаются «утренние фильтры»

В Псковской области проверили, как в школах соблюдаются «утренние фильтры», сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

В сезонный подъем ОРВИ и гриппа в комплексе мер профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, фильтры играют важную роль, отметили в ведомстве. Их цель – на входе в школу выявить детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и не допустить их в здоровый коллектив.

«Важно, чтобы утренние фильтры работали не для галочки, поэтому в регионе проверили, как в школах утром принимают детей. Оценка эффективности еженедельных утренних фильтров была проведена выборочно, проверяющие посетили 101 объект. В трёх случаях обнаружились недочёты: термометрию не проводили или выполняли частично», – отметили в ведомстве.

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