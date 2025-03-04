В Пскове неочищенные сточные воды из аварийного коллектора попадают в Великую

10:51, 04 марта 2025, ПАИ

В Пскове неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из аварийного коллектора на перекрестке улицы Крестки и Западной попадают в реку Великую. Этот факт обнаружила Псковская природоохранная межрайонная прокуратура, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО провели исследование с отбором проб воды. Оказалось, что стоки сбрасываются через водопропускную трубу в районе улицы Крестки в ручей без названия, который через 1,2 км впадает в Великую.

Причиной сброса хозяйственно-бытовых сточных вод оказались земляные работы в районе гаражного кооператива на улице Западной на аварийном участке канализационного коллектора, из которого сточная вода уходит в отверстие коллектора ливневой канализации и затем сбрасывается в ручей и следом в Великую.

В результате лабораторных исследований образцов проб воды выявлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации, что свидетельствует о том, что сброс сточных вод осуществляется с нарушением требований закона, причиняя вред водным объектам.

В связи с выявленными нарушениями природоохранным прокурором в отношении муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). По результатам рассмотрения дела горводоканалу назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

После получения результатов расчета размера вреда, причиненного водным объектам, будет решен вопрос о его взыскании в порядке гражданского судопроизводства.