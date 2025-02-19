Несколько недель продлятся аварийно-восстановительные работы в коллекторе на Западной улице в Пскове

22:27, 19 февраля 2025, ПАИ

После аварии, произошедшей в коллекторе на улице Западной в Пскове, был заключён контракт с подрядчиком, который с 12 февраля ведёт аварийно-восстановительные работы на месте. Параллельно осуществляется перекачка сточных вод, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Авария в коллекторе привела к снижению его пропускной способности и к образованию неприятного запаха.

«Перед специалистами стоит непростая задача, ведь коллектор имеет диаметр более одного метра и находится на большой глубине. По прогнозам, ремонт займёт несколько недель. Все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры для них, уже приобретены и доставлены на место», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева и заместитель главы Печорского округа Ирина Гребенкова проконтролировали ход строительства водозабора «Майский» в Печорах.