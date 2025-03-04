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Общество

В детском саду №54 в Пскове начался ремонт

Ход капитального ремонта в детском саду комбинированного типа №54 «Колобок» в Пскове на ул. Западной, 29 проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по городу сегодня, 4 марта, передает корреспондент ПАИ.

  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина
  • Ремонт детсада №54 в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина

Из ремонтируемого корпуса дети переведены в два других, рассказала заведующая детсадом №54 Галина Цыганова. По ее словам, в саду ни разу не было капитального ремонта. Подрядчик приступил к работам накануне, 3 марта.


Материал для ремонта кровли уже завозят, отметил глава Пскова Борис Елкин: «У нас пять корпусов, пять крыш, поэтому делают их сегментарно».

Кроме того, в саду будут заменены старые двери и окна.

Цыганова: Двери полностью под замену, и окна под замену только те, которые не поменяны, старые. Летом сад будет закрыт и начнется ремонт пищеблока.

«У нас есть три дежурные группы. С двумя детскими садами у нас есть предварительная договорённость, если на лето родители будут оставлять детей, то переведём их туда», – рассказала Галина Цыганова.

«Все контролируйте, если будут замечания, то главе города говорите, чтобы не было срыва сроков», – поручил заведующей садиком губернатор Михаил Ведерников.

Капитальный ремонт учреждения проводится в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения России и правительством Псковской области, а также в рамках национального проекта «Семья».

Закончить работы планируется до 1 сентября 2025 года. Всего на капитальный ремонт детского сада выделено более 64 млн рублей. В рамках контракта планируется проведение ремонта фасадов, входных групп, замена оконных и дверных блоков, замена кровельного покрытия, замена инженерных сетей.

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