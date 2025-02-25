Контракт на капремонт детского сада №54 заключили в Пскове

15:53, 25 февраля 2025, ПАИ

Контракт на капитальный ремонт детского сада № 54 заключили в Пскове в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего по инициативе президента РФ Владимира Путина, а также региональной программы «Поддержка семьи». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Детский сад № 54 стал первым дошкольным учреждением в Пскове, которое будет обновлено благодаря финансированию данных проектов. В здании планируется провести косметический ремонт фасада и крыши, обновление групповых комнат, кухни, спортивного зала и медкабинета, а также заменить системы водоснабжения и канализации.

Три группы детсада временно переедут в детские сады № 45 и № 47 с 3 марта. «С 1 сентября детский сад распахнёт свои двери, встречая воспитанников в обновлённых и современных условиях!» – отметил Борис Елкин.