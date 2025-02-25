Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Контракт на капремонт детского сада №54 заключили в Пскове

Контракт на капитальный ремонт детского сада № 54 заключили в Пскове в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего по инициативе президента РФ Владимира Путина, а также региональной программы «Поддержка семьи». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Контракт на капремонт детского сада № 54 заключили в Пскове. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Детский сад № 54 стал первым дошкольным учреждением в Пскове, которое будет обновлено благодаря финансированию данных проектов. В здании планируется провести косметический ремонт фасада и крыши, обновление групповых комнат, кухни, спортивного зала и медкабинета, а также заменить системы водоснабжения и канализации.

Три группы детсада временно переедут в детские сады № 45 и № 47 с 3 марта. «С 1 сентября детский сад распахнёт свои двери, встречая воспитанников в обновлённых и современных условиях!» – отметил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

Какие санкции применяют к должностным лицам – нарушителям прав человека, рассказал псковский омбудсмен
25 февраля 2025

День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России
25 февраля 2025

Контракт на капремонт детского сада №54 заключили в Пскове
25 февраля 2025

Медали ветеранам Великой Отечественной войны вручила глава Пушкиногорского района
25 февраля 2025

Дмитрий Шахов помог двум псковским гимнасткам получить звания мастеров спорта России
25 февраля 2025

Благодарность президента России получила сотрудница псковского УФСИН
25 февраля 2025

Газопроводы ввели в эксплуатацию в Печорах
25 февраля 2025

Студенческое хирургическое общество начнёт работу в ПсковГУ

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...