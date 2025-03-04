Михаил Ведерников проконтролировал ход капремонта в школе №13 в Пскове

14:07, 04 марта 2025, ПАИ

Ход капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 13 в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по городу сегодня, 4 марта, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Последний ремонт в учреждении был в 1998 году, рассказал главе региона исполняющий обязанности директора школы Денис Соколов.

В рамках контракта здесь заменят кровлю, обновят систему вентиляции и сделают электромонтажные работы. Кроме того, запланированы отделочные работы внутри здания школы и обновление фасада. Также в учреждении сделают видеонаблюдение.

Сейчас подрядчик начал демонтажные работы в одном из корпусов здания. На третьем этаже учреждения заливают полы. Кроме того, рабочие делают проводку. Большинство работ делают параллельно, подчеркнул директор школы.

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что также в школу закупят новое оборудование. На него выделят восемь миллионов рублей.

Работы должны быть выполнены строго в срок, обратил внимание Михаил Ведерников.

На время капремонта учащиеся школы № 13 переведены в школу № 9 им. А. С. Пушкина, школу № 47 и школу № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта до 1 сентября 2025 года. Всего на ремонт выделено более 123 млн рублей.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по соглашению, заключенному между Министерством просвещения России и правительством Псковской области.