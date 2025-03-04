В деревне Новая Гоголевка Псковского района введена в эксплуатацию вторая часть газопровода

12:44, 04 марта 2025, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию вторую очередь внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,7 км для подключения 43 домовладений в деревне Новая Гоголевка Псковского района. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

С жителями деревни заключено 39 договоров о подключении к новым газовым сетям, первые домовладения уже пользуются сетевым газом.

«Для подключения домовладений этой части населенного пункта было выполнено строительство газопровода с переходом через железную дорогу. В рамках комплексных договоров одновременно со строительством сетей до участка выполнялись работы в границах участков и подготовка домовладений к приему газа. Оперативно подключаем все готовые домовладения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.