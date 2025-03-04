Мерседес вылетел в кювет на трассе Псков – Краколье

15:07, 04 марта 2025, ПАИ

Мерседес вылетел в кювет на 228-м километре трассы Псков – Краколье во вторник, 4 марта.

Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет на 228-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Об это пишет «Фонтанка.ру». Пострадавших нет.

Ранее в кювет вылетел другой автомобиль в Плюсском районе.