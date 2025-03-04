Мерседес вылетел в кювет на трассе Псков – Краколье
Мерседес вылетел в кювет на 228-м километре трассы Псков – Краколье во вторник, 4 марта.
Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет на 228-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Об это пишет «Фонтанка.ру». Пострадавших нет.
Ранее в кювет вылетел другой автомобиль в Плюсском районе.
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