Если власти не озвучивать предложения предпринимателей, будет казаться, что ничего не надо менять – Аркадий Мурылёв

17:03, 04 марта 2025, ПАИ

Если власти постоянно не озвучивать предложения предпринимателей, будет казаться, что ничего не надо менять, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Бизнес-омбудсмен, в частности, пояснил, что ежегодный доклад уполномоченного, который озвучивается перед депутатами Псковского областного Собрания, включает не только отчёт о работе, но и рекомендации, предложения, которые поступают от предпринимателей.

«Не всегда, конечно, органы власти принимают эти предложения, потому что, например, определённые льготы требуют дополнительного финансирования, а такие возможности не всегда есть. Но то, что не требует финансирования, как правило, видоизменяется. В любом случае, если не озвучивать предложения, не вносить их, власти будет казаться, что всё у бизнеса хорошо и менять ничего не надо», – пояснил свою позицию Аркадий Мурылёв.

Уполномоченный рассказал также, что в своей работе на 100% опирается на мнение предпринимательских сообществ, которые действуют в Псковской области.

«Мнение бизнес-сообщества всегда влияет на решение вопросов, которые у предпринимателей возникают, например по отношению к региональному законодательству. И «Деловая Россия», и Торгово-промышленная палата, и Российский союз промышленников и предпринимателей, и «Опора России» выступают единым фронтом при отстаивании прав бизнеса. Без их мнения никуда. Предложения, которые озвучиваются в моём отчётном докладе, не мои лично, а именно бизнеса», — уточнил Аркадий Мурылёв.

Он также добавил, что на недавней встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение проанализировать существующие в регионе меры поддержки бизнеса и составить предложения по их корректировке. «И сейчас я такой анализ готовлю», – рассказал Аркадий Мурылёв.