Более 700 обращений поступило к бизнес-омбудсмену в Псковской области

13:31, 14 февраля 2025, ПАИ

Около 700 обращений поступило к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области за 2020-2024 годы. Об этом бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв сообщил на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым и спикером регионального парламента Александром Котовым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Эта пятилетка для бизнеса стала очень непростой. Это и пандемия, и начало спецоперации, и мобилизация, и введение санкций. На данный момент, конечно же, развитие экономики особенно влияет: это и повышенная ключевая ставка Центробанка, ужесточение миграционной политики и непростая кадровая ситуация в бизнесе». – отметил Аркадий Мурылёв.

Всего к уполномоченному поступило около 700 обращений, 300 из которых были письменными.

«На текущий момент из них решены в пользу предпринимателя 38%. 5% находятся сейчас в стадии проработки и рассмотрении его на контроле. И по 49% обращений предприниматели получили оперативные консультации», – сказал Аркадий Мурылёв.

Кроме того, в связи с обращениями предпринимателей уполномоченный принимает участие в судебных разбирательствах. За пять лет он принял участие в 30 судебных спорах в той или иной инстанции.

«Хотел бы отметить, что ранее количество обращений к уполномоченному ежегодно увеличилось на 10-20%, но в 2022 году произошло снижение числа обращений. В том числе, ряд системных ключевых проблем бизнеса подверглись изменению, и некоторые из них перестали быть актуальны. Все это, конечно же, может свидетельствовать о внимании власти к решению проблем бизнеса, и, в связи с этим об улучшении инвестиционного климата в регионе и стабильности в экономике Псковской области», – заключил Аркадий Мурылёв.