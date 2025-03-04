Псковский бизнес-омбудсмен: Я не приверженец ни «сухих», ни «полусухих» законов

17:12, 04 марта 2025, ПАИ

Нет ничего хорошего в запрете продажи алкоголя, уверен уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я не приверженец ни «сухих», ни «полусухих» законов. Эти полумеры приводят только к недовольству населения, которое считает, что их ограничивают в правах. Это забота о здоровье, но есть те, кто пьёт в меру, а есть те, кто нет. И вот последние как пили, так и будут пить, несмотря на то, в какие часы алкоголь продаётся. Сомневаюсь, что это влияет на сокращение алкоголизации, скорее, появится больше контрафакта», – так Аркадий Мурылёв прокомментировал недавнюю инициативу депутата Госдумы РФ, который предложил полностью запретить продажу алкоголя по воскресеньям, и введенные в Вологодской области ограничения по продаже спиртного в будние дни с 12:00 до 14:00.

Аркадий Мурылёв также озвучил своё мнение относительно «наливаек» в жилых домах, в частности, отметив, что, если подобное заведение нарушает закон, он даже как бизнес-омбудсмен не станет ни поддерживать, ни защищать такого рода предпринимательство. «Я не считаю, что у нас есть проблема с «наливайками», их не так много, а вот то, что они должны соблюдать закон, – вопрос к тем, кто должен за этим следить», – подчеркнул уполномоченный.