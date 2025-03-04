Наталья Мельникова: Выставка «Отец Героя» в Пскове найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит

21:11, 04 марта 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова посетила филиал фонда «Защитники Отечества» по региону, где открылась выставка «Отец Героя». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«На выставке представлены портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Эти фотографии – дань уважения и признательности отцам, которые внесли неоценимый вклад в воспитание достойных защитников нашей Родины», – отметила Наталья Мельникова.

Она также выразила слова благодарности руководителю филиала фонда Надежде Васильевой и Псковскому областному Собранию депутатов за организацию выставки. «Она будет открыта для посещения в течение всего года. Уверена, что «Отец Героя» найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит», – заключила Наталья Мельникова.