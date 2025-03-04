Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Мельникова: Выставка «Отец Героя» в Пскове найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова посетила филиал фонда «Защитники Отечества» по региону, где открылась выставка «Отец Героя». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Натальи Мельниковой

«На выставке представлены портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Эти фотографии – дань уважения и признательности отцам, которые внесли неоценимый вклад в воспитание достойных защитников нашей Родины», – отметила Наталья Мельникова.

Она также выразила слова благодарности руководителю филиала фонда Надежде Васильевой и Псковскому областному Собранию депутатов за организацию выставки. «Она будет открыта для посещения в течение всего года. Уверена, что «Отец Героя» найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит», – заключила Наталья Мельникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Алексей Наумец и Иван Мешков
04 марта 2025

Наталья Мельникова: Выставка «Отец Героя» в Пскове найдёт отклик в сердце каждого, кто её посетит
04 марта 2025

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
04 марта 2025

Михаил Ведерников принял участие в заседании, посвящённом безопасности празднования 80-летия Победы
04 марта 2025

Регистратура открылась в санатории «Хилово» после масштабного ремонта
04 марта 2025

Возможности кадровой программы «Герои земли Псковской» представили участникам СВО
04 марта 2025

Более 175 тысяч заражённых цветов выявили в Псковской области с начала года
04 марта 2025

Движение перекроют на некоторых улицах Пскова в марте

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...