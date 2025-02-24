Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Пскове
Фотовыставку «Отец Героя» открыли в фонде «Защитники Отечества» в Пскове. Фонд смог организовать её совместно с Псковским областным Собранием депутатов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
На площадке фонда представлены портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм во время специальной военной операции. Все они являются жителями Псковской области. Отцы держат в руках фотографии своих детей и их награды.
Идея проекта «Отец Героя» возникла в Государственной Думе РФ, после чего была поддержана в регионах. Вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих сообщил, что как только депутаты узнали о таком проекте, было принято решение организовать выставку «Отец Героя» в Псковской области.
Игорь Дитрих отметил, что сложно назвать это событие выставкой в традиционном смысле. Это дань памяти и уважения отцам героев, которые часто остаются в тени, подчеркнул он. Дитрих добавил, что героями не рождаются — ими становятся, и это зависит от воспитания в семье, отца и Родины. Важно, чтобы общество знало об этих семьях и об отцах, воспитавших истинных героев, сказал он.
На выставке сейчас представлены 12 портретов. Руководитель регионального фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева сообщила, что в ближайшее время количество фотографий увеличится, так как ещё 13 отцов, чьи сыновья проявили героизм, согласились предоставить свои фотографии.
Она подчеркнула, что для них большая честь открыть выставку в Год защитника Отечества и в юбилейный год Победы. Фонд принимает много подопечных и проводит мероприятия с молодежью, студентами и общественными организациями, что дает возможность рассказывать о героических земляках и увековечивать их память, подчеркнула Надежда Васильева.
Выставка будет открыта на протяжении всего года, и в планах организаторов сделать ее выездной, чтобы показать в тех муниципалитетах, где проживают отцы героев, чьи портреты представлены на выставке.
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