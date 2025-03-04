Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Алексей Наумец и Иван Мешков
Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Анне Владимировне Джафаровой из Гдовского района сенатор от Псковской области Алексей Наумец и глава муниципалитета Иван Мешков. Об этом Иван Мешков сообщил в своём телеграм-канале.
«Встреча прошла в тёплой обстановке. Анна Владимировна рассказывала о страшных временах во время войны и о том, как работала учителем начальных классов. А когда Анна Владимировна начала по памяти читать нам стихи, мы все были в восторге», – отметил Иван Мешков.
Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.
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