Медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Алексей Наумец и Иван Мешков

21:26, 04 марта 2025, ПАИ

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы вручили ветерану Анне Владимировне Джафаровой из Гдовского района сенатор от Псковской области Алексей Наумец и глава муниципалитета Иван Мешков. Об этом Иван Мешков сообщил в своём телеграм-канале.

«Встреча прошла в тёплой обстановке. Анна Владимировна рассказывала о страшных временах во время войны и о том, как работала учителем начальных классов. А когда Анна Владимировна начала по памяти читать нам стихи, мы все были в восторге», – отметил Иван Мешков.