Памятную доску гвардии ефрейтору Алексею Павлову открыли в Островском районе

22:36, 04 марта 2025, ПАИ

Памятную доску в честь гвардии ефрейтора Алексея Павлова, посмертно награждённого орденом Мужества, установили на фасаде средней школы в посёлке Воронцово в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова



Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова











В торжественной церемонии приняли участие родные погибшего, педагоги и ученики школы, односельчане, представители органов местного самоуправления, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в Островском районе, депутаты.

«Алексей Павлов – герой не только Воронцовской школы и нашего Островского района, он герой нашей великой страны, которую победить невозможно. Память об Алексее, как и обо всех других островичах – защитниках Отчества, навсегда останется в наших сердцах. Учащимся Воронцовской школы есть на кого равняться, с кого брать пример мужества и героизма. Неслучайно и символично, что он родился именно 23 февраля – в день, когда наша страна отмечает и славит защитников Отечества», – отметил Дмитрий Быстров.

Глава района поблагодарил родителей героя Игоря Александровича и Юлию Алексеевну за достойное воспитание сына. «Это тяжёлая потеря, беспредельное горе, и мы собрались здесь, чтобы разделить его вместе с вами, склонить головы и почтить память вашего сына. Заверил, что родители Алексея всегда могут рассчитывать на нашу поддержку», – написал он.