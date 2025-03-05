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Общество

Сильный западный ветер и до +10 градусов ожидается в Псковской области 6 марта

6 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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