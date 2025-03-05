Сильный западный ветер и до +10 градусов ожидается в Псковской области 6 марта

11:03, 05 марта 2025, ПАИ

6 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.