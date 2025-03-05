По какой статье УК РФ могут ответить сотрудники детского центра, в котором ребенок получил травму, сообщили в прокуратуре Псковской области

12:27, 05 марта 2025, ПАИ

Что делать, если ребенок получил травму на аттракционах в детском центре, где он находился под присмотром сотрудников такого центра, и по какой статье УК РФ собственник площадки может понести ответственность, рассказали в прокуратуре Псковской области.

Порядок действий должен быть таким. Необходимо вызвать скорую помощь, зафиксировать полученные травмы и получитть в больнице акт/заключение о степени нанесенного вреда здоровью ребенка. Затем нужно составить претензию, приложить медицинские документы и вручить их ответственной за площадку организации. Нужно указать сумму причиненного вреда: имеются в виду расходы на лечение. Важно приложить подтверждающие чеки. Кроме того, пострадавшие имеют право требовать компенсацию морального вреда.

«В случае отказа в добровольном удовлетворении ваших требований нужно обратиться в суд от имени вашего ребенка с гражданским иском о причинении вреда. В случае причинения тяжкого вреда здоровью вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, собственники игровых площадок несут ответственность вплоть до уголовной по ст. 238 УК РФ», – подчеркнула старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью, советник юстиции Рахиба Сулейманова.

Предварительное следствие по уголовным делам данной категории проводят следователи Следственного комитета России.

«Отдельно отмечу, что в соответствии со статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ прокурор имеет право обратиться в суд самостоятельно от лица несовершеннолетнего гражданина или его родителей, опекунов, попечителей, либо он может вступить в уже начавшийся судебный процесс для заключения о допущенных нарушениях в защиту прав и интересов малолетних граждан нашей страны. Поэтому при любых нарушениях прав и интересов несовершеннолетних можно смело обращаться в органы прокуратуры», – напомнила сотрудник областной прокуратуры.

Ранее в прокуратуре Псковской области рассказали, кто несет ответственность за трамвы ребенка на детской площадке.

Напомним, в социальных сетях Пскова обсуждается очередной случай травмирования ребенка в детском центре одного из торгово-развлекательных комплексов. Мама девочки рассказала, что ее дочь еще в ноябре прошлого года сильно повредила обе ноги на батутном аттракционе в этом центре. И с тех пор женщина пытается добиться, чтобы сотрудники центра ответили за травмы ребенка.