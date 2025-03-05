СОНКО Псковской области рекомендуют быть готовыми к регистрации в системе «Электронный бюджет»
Социально ориентированным некоммерческим организациям региона рекомендуют начать подготовку к регистрации в системе «Электронный бюджет». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике Псковской области.
Первый региональный грантовый конкурс по реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики проведут в следующем месяце. Его отборочные этапы пройдут через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Ознакомиться с работой и найти ответы на часто задаваемые вопросы можно на портале, который открыт для всех подтвержденных пользователей «Госуслуг», отметили организаторы.
Кроме того, потенциальным участникам напоминают об обязательной привязке профиля физического лица к ИП, от имени которого будет подана заявка. В случае передачи права подписи заявки другому лицу потребуется усиленная электронная подпись и доверенность.
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