Порядка 80 ТОС насчитывается в Пскове

15:35, 05 марта 2025, ПАИ

Порядка 80 территориальных общественных самоуправлений насчитывается в Пскове на сегодняшний день, сообщил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта.

«Сейчас у нас в городе порядка 80 ТОС. И их число постоянно растёт», – отметил Алексей Форш.

На муниципальном конкурсе проектов ТОС высокая конкуренция, добавил он. Чаще всего псковичи с помощью ТОС хотят установить детские или спортивные площадки. Кроме того, есть проекты по оборудованию видеонаблюдения.

Напомним, что в регионе проходит конкурс проектов ТОС. Победителей определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля. Приём заявок уже завершен.