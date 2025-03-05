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Общество

Порядка 80 ТОС насчитывается в Пскове

Порядка 80 территориальных общественных самоуправлений насчитывается в Пскове на сегодняшний день, сообщил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта.

Алексей Форш. Фото: ПАИ

«Сейчас у нас в городе порядка 80 ТОС. И их число постоянно растёт», – отметил Алексей Форш.

На муниципальном конкурсе проектов ТОС высокая конкуренция, добавил он. Чаще всего псковичи с помощью ТОС хотят установить детские или спортивные площадки. Кроме того, есть проекты по оборудованию видеонаблюдения.

Напомним, что в регионе проходит конкурс проектов ТОС. Победителей определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля. Приём заявок уже завершен.

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