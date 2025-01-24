В Псковской области стартовал приём заявок на конкурс проектов ТОС
Приём заявок на региональный конкурс проектов среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) начался в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участвовать в конкурсе могут ТОС, которые расположены на межселенной территории, а также в городских и сельских поселениях. Максимальный грант составляет 500 тысяч рублей.
Список необходимых документов и информация о конкурсе доступны на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.
Приём документов продлится с 24 января до 14 февраля 2025 года, а заявки от местных администраций принимаются до 12 марта 2025 года.
Победителей определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля.
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