В Псковской области стартовал приём заявок на конкурс проектов ТОС

17:55, 24 января 2025, ПАИ

Приём заявок на региональный конкурс проектов среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС) начался в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участвовать в конкурсе могут ТОС, которые расположены на межселенной территории, а также в городских и сельских поселениях. Максимальный грант составляет 500 тысяч рублей.

Список необходимых документов и информация о конкурсе доступны на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.

Приём документов продлится с 24 января до 14 февраля 2025 года, а заявки от местных администраций принимаются до 12 марта 2025 года.

Победителей определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля.