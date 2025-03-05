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Происшествия

С увеличением числа батутных центров в Пскове детский травматизм вырос – главврач Евгений Васильев

С ростом числа батутных центров детский травматизм увеличился, отметил главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев. «Мы неоднократно говорили о том, что они являются зоной повышенного травматизма и требуют особого внимания со стороны организаций, которые участвуют в создании такого рода аттракционов», – заявил он.

Главврач детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Фото: ПАИ

«С моей точки зрения, организации должны быть предельно внимательны и предельно осторожны, чтобы обезопасить детей, ограничить время нахождения в таких центрах. Если ребенок там прыгает полчаса, то он может получить стрессовое повреждение», – отметил Евгений Васильев.

Напомним, в социальных сетях Пскова обсуждается очередной случай травмирования ребенка в детском центре одного из торгово-развлекательных комплексов. Мама девочки рассказала, что ее дочь еще в ноябре прошлого года сильно повредила ногу на батутном аттракционе в этом центре. С тех пор женщина пытается добиться, чтобы сотрудники центра ответили за травмы ребенка.

Ранее в прокуратуре Псковской области напомнили, по какой статье могут быть привлечены владельцы детского центра, где ребенок получил травму, и рассказали родителям порядок действий при травмировании детей.

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