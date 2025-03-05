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Общество

Алексей Форш: Проблема вывоза мусора в Пскове на сегодняшний день решена

Проблема вывоза мусора в Пскове на сегодняшний день решена, заявил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 марта.

Алексей Форш. Фото: ПАИ

«C проблемой мусора на сегодняшний день в городе справились. Регоператор лично присутствует на многих совещаниях, которые посвящены этому вопросу», – отметил Алексей Форш.

По его словам, все возникающие проблемы решаются в ручном режиме совместно с управляющими компаниями. «Всегда работаем в тесном контакте. Негатива, во всяком случае, я уже не слышу», – заверил Алексей Форш.

Напомним, что регоператором в Псковской области стала компания «Экогрупп». С ней заключён контракт на десять лет.

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