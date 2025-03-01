С компанией «Экогрупп» в Псковской области подписаны соглашения на обращение с ТКО на десять лет

13:43, 01 марта 2025, ПАИ

Региональная компания «Экогрупп» становится постоянным регоператором в Псковской области, ответственным за сбор, транспортировку и утилизацию отходов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Компания стала победителем конкурсного отбора. Подписаны соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО по двум зонам сроком на десять лет, подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что исполняющим обязанности гендиректора компании является Денис Кузнецов. Большое интервью с ним можно послушать в эфире программы «Среда обитания».