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Общество

С компанией «Экогрупп» в Псковской области подписаны соглашения на обращение с ТКО на десять лет

Региональная компания «Экогрупп» становится постоянным регоператором в Псковской области, ответственным за сбор, транспортировку и утилизацию отходов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Региональная компания «Экогрупп» становится постоянным регоператором в Псковской области. Фото: ПАИ

Компания стала победителем конкурсного отбора. Подписаны соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО по двум зонам сроком на десять лет, подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что исполняющим обязанности гендиректора компании является Денис Кузнецов. Большое интервью с ним можно послушать в эфире программы «Среда обитания».

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