Кошка Маша из ГКЦ Пскова прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

16:53, 05 марта 2025, ПАИ

Кошка Маша, которая живёт в Городском культурном центре Пскова, прошла в финал всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Его проводит Минкультуры России в своей группе в соцсети «ВКонтакте», пишет «Псковская правда».

В публикации с видео о Маше отмечается, что она является настоящей леди, охраняющей порядок. Маша очень общительна и грациозна; если что-то идет не так, она сразу оповестит всех сотрудников центра. Кроме того, ее умение мурлыкать и мяукать стало ее главным оружием, говорится в сообщении.

За Машу проголосовали 1 150 человек. На следующем этапе она будет соревноваться еще с четырьмя победителями.