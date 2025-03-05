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Общество

Кошка Маша из ГКЦ Пскова прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Кошка Маша, которая живёт в Городском культурном центре Пскова, прошла в финал всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Его проводит Минкультуры России в своей группе в соцсети «ВКонтакте», пишет «Псковская правда».

Кошка Маша из ГКЦ Пскова прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». Фото: пресс-служба Городского культурного центра в Пскове

В публикации с видео о Маше отмечается, что она является настоящей леди, охраняющей порядок. Маша очень общительна и грациозна; если что-то идет не так, она сразу оповестит всех сотрудников центра. Кроме того, ее умение мурлыкать и мяукать стало ее главным оружием, говорится в сообщении.

За Машу проголосовали 1 150 человек. На следующем этапе она будет соревноваться еще с четырьмя победителями.

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