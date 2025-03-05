Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителю Островского района назначили обязательные работы в качестве наказания за неуплату алиментов

Жителю Островского района назначили обязательные работы в качестве наказания за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Случаи, когда должники по алиментам пытаются оспорить решения судебных приставов, становятся все более распространенными, отметили в ведомстве. Один из таких случаев связан с жителем Островского района, который обжаловал постановление пристава о расчете задолженности по алиментам, полагая, что, будучи самозанятым, он имеет право самостоятельно определять размер алиментов.

В отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находилось исполнительное производство по взысканию алиментов с 30-летнего местного жителя на содержание его двух несовершеннолетних дочерей.

Долгое время гражданин, будучи самозанятым, не производил выплаты без уважительных причин. Однако судебный пристав-исполнитель, опираясь на федеральный закон, определил его задолженность, исходя из средней заработной платы по России, и суд поддержал это решение.

В итоге должник был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, и суд вынес решение о назначении ему 20 часов обязательных работ.

Судебные приставы Псковской области напоминают гражданам о необходимости выполнять родительские обязанности и исполнять алиментные обязательства в отношении своих детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области
05 марта 2025

С вопросом освещения дороги и организации тротуара возле стадиона «Электрон» обратилась к губернатору вдова участника СВО
05 марта 2025

Губернатор Псковской области передал ордена родным погибшего гвардии лейтенанта Егора Соломоновича
05 марта 2025

Навигация пассажирских судов начнётся в Псковском районе в апреле
05 марта 2025

Кошка Маша из ГКЦ Пскова прошла в финал конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»
05 марта 2025

Алексей Форш стал гостем программы «Среда обитания». Главное
05 марта 2025

Псковская делегация участвует в региональном этапе форума «Малая родина – сила России» в Калининграде
05 марта 2025

В праздничные выходные Псковский театр драмы приглашает на комедию «Пигмалион»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...