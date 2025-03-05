Жителю Островского района назначили обязательные работы в качестве наказания за неуплату алиментов
Жителю Островского района назначили обязательные работы в качестве наказания за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Случаи, когда должники по алиментам пытаются оспорить решения судебных приставов, становятся все более распространенными, отметили в ведомстве. Один из таких случаев связан с жителем Островского района, который обжаловал постановление пристава о расчете задолженности по алиментам, полагая, что, будучи самозанятым, он имеет право самостоятельно определять размер алиментов.
В отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находилось исполнительное производство по взысканию алиментов с 30-летнего местного жителя на содержание его двух несовершеннолетних дочерей.
Долгое время гражданин, будучи самозанятым, не производил выплаты без уважительных причин. Однако судебный пристав-исполнитель, опираясь на федеральный закон, определил его задолженность, исходя из средней заработной платы по России, и суд поддержал это решение.
В итоге должник был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, и суд вынес решение о назначении ему 20 часов обязательных работ.
Судебные приставы Псковской области напоминают гражданам о необходимости выполнять родительские обязанности и исполнять алиментные обязательства в отношении своих детей.
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