Ещё 15 жителям Опочецкого округа вручили памятные медали в честь 80-летия Победы

21:32, 05 марта 2025, ПАИ

Ещё 15 жителям Опочецкого муниципального округа вручили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Об этом глава муниципалитета Юрий Ильин сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



Фото: Юрий Ильин



















Медали вручили ветеранам и несовершеннолетним узникам округа Лидии Николаевне Дычко, Дине Павловне Звягловой, Софье Тихоновне Федоровой, Марии Ивановне Васильевой, Петру Сергеевичу Жукову, Зое Константиновне Зюбревой, Нине Фёдоровне Ивановой, Таисии Васильевне Ивановой, Нине Павловне Ивановой, Людмиле Григорьевне Игнатович, Марии Ивановне Михайловой, Раисе Павловне Михайловой, Нине Павловне Титовой, Ольге Александровне Цекуль и Дарье Филипповне Павловой.

«Эти медали символизируют дань уважения и благодарности всем, кто вносил свой вклад в нашу историю и победу над фашизмом. Ваши подвиги навсегда останутся в нашей памяти. Мы благодарны вам за мужество и стойкость в самые трудные времена», – подчеркнул Юрий Ильин.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.