Ещё шесть жителей Стругокрасненского округа наградили медалями в честь 80-летия Победы

22:45, 05 марта 2025, ПАИ

Ещё шесть жителей Стругокрасненского муниципального округа наградили памятными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Об этом глава муниципалитета Александр Волков сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: Александр Волков



Фото: Александр Волков



Фото: Александр Волков



Фото: Александр Волков



Фото: Александр Волков









Среди награждённых – труженики тыла Нина Васильевна Дмитриева, Зинаида Васильевна Ковалева, Роза Павловна Петрова, Ольга Васильевна Богданова и бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Вера Васильевна Кялли и Раиса Михайловна Малькова.

Александр Волков подчеркнул, что памятные медали являются символом уважения и благодарности тем, кто пережил ужасные испытания войны и впоследствии восстанавливал страну. Он отметил, что их мужество и самоотверженность вдохновляют и по сей день.

«Дорогие ветераны, ваша жизнь – это яркий пример мужества и воли к победе. Пусть ваши дни будут наполнены счастьем, а каждый новый момент приносит радость и удовлетворение. Я искренне желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и материального благополучия. Спасибо вам за мирное небо над головой и за то, что вы сделали для будущих поколений!» – написал глава муниципалитета.

Напомним, что медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим указом учредил президент РФ Владимир Путин. Награда учреждена с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны.