Псковички чаще псковичей получают приглашения на работу

09:27, 06 марта 2025, ПАИ

В 2024 году женщины, живущие в Псковской области и имеющие активные резюме на hh.ru, получили 135 тыс. приглашений на вакансии (или 63% от общего количества), а мужчины – только 77 тыс. приглашений (или 37%). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса.

В среднем на одно женское резюме приходится больше внимания работодателей, чем на мужское: 1,9 приглашений против 1,6. То есть женщины чаще мужчин в Псковской области получают предложения рассмотреть ту или иную вакансию.

При этом количество мужских и женских резюме тоже отличается: на них приходится по 39% и 61% от общего числа активных резюме в 2024 году в области.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к женщинам в регионе вошли «Управление персоналом, тренинги» (91% приглашений на такие вакансии получили местные соискательницы), «Финансы, бухгалтерия» (80%), «Медицина, фармацевтика» (77%), а также «Наука, образование» (72%) и «Ретейл» (60%). И наоборот: в пятерку сфер, куда чаще всего зовут мужчин, попали «Рабочий персонал» (91%), «Автомобильный бизнес» (90%), «Сельское хозяйство» (89%), «Безопасность» (80%), «Производство, сервисное обслуживание» (77%).

В большинстве профессиональных областей доля приглашений на вакансии, полученных женщинами, сократилась по сравнению с 2023 годом. Сильнее всего это проявилось в сферах «Страхование» (с 80% в 2023 году до 69% в 2024 году), «Безопасность» (с 23% до 10%), «Рабочий персонал» (с 26% до 18%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (с 41% до 28%).

Медиана ожидаемых зарплат в резюме женщин в целом по РФ сегодня составляет 60,6 тыс. руб., в резюме мужчин – 88,8 тыс. руб. Зарплатные ожидания женщин ниже мужских независимо от профессии. В Псковской области средняя ожидаемая зарплата в женских резюме выросла до 40 тыс. рублей (+2,9 тыс. за год), в мужских резюме ожидаемый доход традиционно выше – 51,6 тыс. рублей. За год мужчины в регионе стали запрашивать доход на 1,6 тыс. рублей больше.

Наиболее существенна разница в ожиданиях среди соискателей разного пола наблюдается в сферах «Информационные технологии» (90 тыс. руб. у женщин и 129 тыс. руб. у мужчин), «Финансы бухгалтерия» (73 тыс. руб. у женщин и 117 тыс. руб. у мужчин) и «Продажи, обслуживание клиентов» (70 тыс. руб. у женщин и 99 тыс. руб. у мужчин). Наименьшая разница – в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (69 тыс. руб. у женщин и 70 тыс. руб. у мужчин) и «Юристы» (75 тыс. руб. у женщин и 77 тыс. руб. у мужчин).